Засуджений син норвезької кронпринцеси залишиться під вартою: оголошено причину такого рішення

Маріус Хойбі / © Getty Images

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Це рішення стало несподіванкою для сина Метте-Маріт, який сподівався здобути свободу і бути поряд зі своєю матір'ю, яка нещодавно перенесла операцію з пересадки легень.

Тепер норвезька преса пише, що Маріус залишиться під вартою, а термін його попереднього ув'язнення, який мав закінчитися вчора, буде продовжено, пише vanitatis.

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Маріус Хойбі / © Getty Images

Це рішення було ухвалено в понеділок окружним судом Осло після несподіваного юридичного повороту подій, який став ударом для молодої людини та її адвокатів, які сподівалися на його звільнення.

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Рішення було ухвалено після нового слухання, яке відбулося 10 серпня. Хоча прокуратура спочатку схвалила звільнення Маріуса та припинення його домашнього арешту цього понеділка, у п'ятницю вона несподівано запросила продовження чинних заходів на чотири тижні, аргументуючи це збереженням ризику рецидиву, пов'язаного з потенційними насильницькими злочинами.

Під час слухання, в якому сам Маріус брав участь зі свого будинку, суд зрештою став на бік звинувачення і відхилив прохання захисту про звільнення сина Метте-Маріт з-під попереднього ув'язнення та переведення його під менш суворий режим.

Маріус Хойбі в суді / © Getty Images

Під час слухання Маріус не приховував свого розчарування з приводу звільнення та можливості вільно пересуватися. Він стверджував, що дотримувався всіх умов, накладених на нього протягом останнього місяця, і висловив подив з приводу зміни обставин, запитуючи, чому він отримав різну інформацію з різницею лише кілька днів.

Маріус пробуде в Скаугумі, маєток, де він виріс, ще як мінімум чотири тижні, але за зовсім інших умов. До 7 вересня він перебуватиме під домашнім арештом та електронним наглядом, доки триває судовий позов щодо винесеного у червні минулого року чотирирічного тюремного вироку, який обидві сторони оскаржили.

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Крім того, що Маріус повинен перебувати на території маєтку Скаугум, він має носити електронний браслет. Він не може вільно залишати будинок, але існують попередньо дозволені винятки з таких причин, як робота, навчання, медична допомога або відвідування хворих родичів. Він також може їздити до головного будинку Скаугумов, щоб відвідати свою родину.

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