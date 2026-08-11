Осужденный сын норвежской кронпринцессы останется под стражей: объявлена причина такого решения

Мариус Хойби / © Getty Images

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Это решение стало неожиданностью для сына Метте-Марит, который надеялся обрести большую свободу и быть рядом со своей матерью, которая недавно перенесла операцию по пересадке легких.

Теперь же норвежская пресса пишет, что Мариус останется под стражей, а срок его предварительного заключения, который должен был закончиться вчера, будет продлен, пишет vanitatis.

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Мариус Хойби / © Getty Images

Это решение было принято в понедельник окружным судом Осло после неожиданного юридического поворота событий, который стал ударом для молодого человека и его адвокатов, надеявшихся на его освобождение.

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Решение было принято после нового слушания, состоявшегося 10 августа. Хотя прокуратура первоначально одобрила освобождение Мариуса и прекращение его домашнего ареста в этот понедельник, в пятницу она неожиданно запросила продление действующих мер на четыре недели, аргументируя это сохранением риска рецидива, связанного с потенциальными насильственными преступлениями.

В ходе слушания, в котором сам Мариус участвовал из своего дома, суд в конечном итоге встал на сторону обвинения и отклонил просьбу защиты об освобождении сына Метте-Марит из-под предварительного заключения и переводе его под менее строгий режим.

Мариус Хойби в суде / © Getty Images

В ходе слушания Мариус не скрывал своего разочарования по поводу освобождения и возможности свободно передвигаться. Он утверждал, что соблюдал все условия, наложенные на него в течение последнего месяца, и выразил недоумение по поводу изменения обстоятельств, задаваясь вопросом, почему он получил разную информацию с разницей всего в несколько дней.

Мариус пробудет в Скаугуме, поместье, где он вырос, еще как минимум четыре недели, но в совершенно иных условиях. До 7 сентября он будет находиться под домашним арестом и электронным наблюдением, пока продолжается судебная тяжба по поводу вынесенного в июне прошлого года четырехлетнего тюремного приговора, который обе стороны обжаловали.

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Помимо того, что Мариус должен находиться на территории поместья Скаугум, он обязан носить электронный браслет. Он не может свободно покидать дом, но существуют предварительно разрешенные исключения по таким причинам, как работа, учеба, получение медицинской помощи или посещение больных родственников. Он также может ездить в главный дом Скаугумов, чтобы навестить свою семью.

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