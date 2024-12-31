"Це був складний рік": принцеса Метте-Маріт вперше прокоментувала скандали за участю свого сина Маріуса

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт назвала 2024 рік "складним". Цього року її старшого сина Маріуса кілька разів заарештовували, що принесло серйозні проблеми норвезькій королівській родині.
27-річний Маріус Хойбі — син Метте-Маріт від попередніх стосунків до того, як Метте вийшла заміж за спадкового принца Гокона.
Виступаючи в ефірі NRK — норвезької громадської мовної компанії — на Різдво, Метте-Маріт сказала: "Якби мені довелося обрати одне слово для опису цього року, це було б слово "складний". Для нас це був важкий рік і важка осінь", — додала вона, цитує її слова журнал People.
Маріус став першим членом норвезької королівської родини, якому було висунуто звинувачення у злочині. Згідно з виданням, він зізнався, що знаходився "під впливом алкоголю та кокаїну", і сказав, що страждає на "психічні проблеми" і боровся "протягом тривалого часу зі зловживанням наркотиками".
"Я хочу взяти на себе відповідальність за те, що я зробив", — сказав Маріус у заяві для NRK. Маріус також перепросив перед сім'єю за дії, які сильно вплинули на родину.
У програмі NRK "Рік королівської родини 2024" кронпринцеса Метте-Маріт заявила, що її старший син має право на особисте життя, і розповіла, що вони шукали "професійну допомогу" і робили це "вже довгий час". Я не думаю, що ми змогли б опинитися в схожій ситуації без цієї допомоги, разом як сім'я, і в той же час виконувати наші зобов'язання перед норвезьким народом", — додала кронпринцеса.
Чоловік кронпринцеси, кронпринц Гокон додав, що вони "хотіли б, щоб він (Маріус) мав простір для пошуку власного шляху".
Крім скандалу навколо Маріуса, цей рік став роком заголовків для норвезької королівської родини: король Гаральд захворів після лютневої поїздки до Малайзії, і відтоді йому встановили кардіостимулятор, що назавжди обмежило його королівські обов'язки. У Метте-Маріт цього року були власні проблеми зі здоров'ям, і в жовтні вона призупинила королівські обов'язки через побічні ефекти від ліків, які приймає для лікування хронічного захворювання легень.
Також ми писали раніше, що 31 серпня принцеса Марта Луїза — сестра Гокона — вийшла заміж за Дурека Верретта в Норвегії, що загалом на тлі решти подій дуже позитивна новина.
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