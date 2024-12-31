Яскраво палає: безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області РФ (відео)

Росіянам вночі було дуже неспокійно.

Невідомі безпілотники 31 грудня атакували нафтобазу у Смоленській області РФ. Влада заявила про роботу ППО по ворожих цілях.

Про це повідомляють росЗМІ.

Безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області РФ

"Якось підгоріла нафтобаза у Смоленській області", – іронічно написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Що відомо

За даними ворожих телеграм-каналів, безпілотники ЗСУ атакували нафтобазу в Ярцевському районі близько 3:40 ранку. Внаслідок удару на об'єкті почалася пожежа.

"Наразі на місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я. Розслідуванням даної ситуації займаються спеціальні служби та

компетентні органи", – заявив голова району Роман Захаров.

За даними Міноборони РФ, над територією Смоленської області збито 10 БпЛА. Також ППО працювало в інших регіонах.

Міноборони РФ назвало кількість збитих над Смоленською областю БПЛА

"25 БПЛА збиті над територією Брянської області, 17 – над територією Республіки Крим, 11 – над територією Краснодарського краю, 10 – над територією Смоленської області, два – над територією Тверської області, і по одному – над територіями Ростовської, Курської та Курської", – зазначили у відомстві.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області.

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