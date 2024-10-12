На тимчасово окупованій Луганщині спалахнула нафтобаза

В окупованих Ровеньках Луганської області після атаки горить нафтобаза.

Про це стверджують місцеві пабліки та мешканці.

Офіційних коментарів від окупаційної "влади" немає.

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Нагадаємо, Генштаб повідомив про ураження у Феодосії морського нафтового терміналу, який є найбільшим у Криму. Це сталося у ніч проти 7 жовтня.

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