На тимчасово окупованій Луганщині спалахнула нафтобаза

Тривожна ніч чекала на окупантів.
В окупованих Ровеньках Луганської області після атаки горить нафтобаза.
Про це стверджують місцеві пабліки та мешканці.
Офіційних коментарів від окупаційної "влади" немає.
Нагадаємо, Генштаб повідомив про ураження у Феодосії морського нафтового терміналу, який є найбільшим у Криму. Це сталося у ніч проти 7 жовтня.
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