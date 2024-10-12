ТЦК провели рейди по клубам у різних містах - очевидці

У соціальних мережах поширюється фото та відео інцидентів.

Увечері 11 вересня 2024 року в Україні ТЦК провели мобілізаційні рейди у кількох містах.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Зокрема, повідомляється, що ТЦК також провели рейди по ресторанах в Харкові та Києві. Зокрема, інформують, що ТЦК побували увечері у київських "Goodwine" та "Avalon".

У Хмельницькому та Дніпрі та ж ситуація: ТЦК завітали у клуби та місцеві заклади.

Також у Білій Церкві загін із 20-30 працівників ТЦК вирушив на рейд по нічних закладах.

Тим часом на OLX "аншлаг" людей, які продають свої квитки на концерт "Океану Ельзи". Деякі навіть ціну зменшують, щоб точно забрали квитки.

Нагадаємо, Верховна Рада може дозволити військовозобов'язаним чоловікам, які досі не оновили дані в ТЦК, зробити це, попередньо сплативши половину штрафу.

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