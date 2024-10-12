Астрологічний прогноз на 12 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: від прийняття важливих життєвих рішень краще відмовитись – вони можуть призвести до помилок, які складно виправити.

Символ дня: Діамантовий вінець.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік.

За якусь частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: як загострення хронічних, так і поява нових захворювань, які протікатимуть у гострій формі, тому обійтися без допомоги лікаря не вдасться.

Харчування дня: треба відмовитися від м'яса бобових та випічки.

Стрижка дня: для стрижки день нейтральний – ні шкоди, ні користі не принесе.

Дачні роботи дня: можна збиратиовочі, що залишилися, фрукти і ягоди.

Магія та містика дня: результативними виявляться обряди та ритуали, які використовують магічні властивості напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна кидати на підлогу столові прилади – це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Книга – друг самотності. У читанні людина знаходить себе»(Жорж Дюамель).

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