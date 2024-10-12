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Астрологический прогноз на 12 октября

Астрологический прогноз на 12 октября

Алмазный венец - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от принятия важных жизненных решений лучше отказаться – они могут привести к ошибкам, которые сложно будет исправить. 

Символ дня: Алмазный венец. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: хребет. 

Болезни дня: как обострение хронических, так и появление новых заболеваний, которые будут протекать в острой форме, поэтому обойтись без помощи врача не удастся. 

Питание дня: надо отказаться от мяса бобовых и выпечки. 

Стрижка дня: для стрижки день нейтральный – ни вреда, ни пользы она не принесет. 

Дачные работы дня: можно собирать оставшиеся овощи, фрукты и ягоды.

Магия и мистика дня: результативными окажутся обряды и ритуалы, которые используют магические свойства полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя ронять на пол столовые приборы – это может стать плохой приметой. 

Цитата дня: «Книга – друг одиночества. В чтении человек находит себя» (Жорж Дюамель). 

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