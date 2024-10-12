На Сумщине раздалось 216 взрывов: есть раненые

Враг не останавливается в атаках на Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 11 октября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 98 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 216 взрывов. Обстрелы потерпели Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Миропольская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), удары FPV-дронов (18 взрывов).

Хотинская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва), танковый обстрел (4 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (18 взрывов), минометов (5 взрывов). FPV-дроном (6 взрывов).

Эсманьская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (29 взрывов). В результате обстрела было ранено 1 гражданское лицо. Также были удар FPV-дрона (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).

Краснопольская громада: нанесены удары FPV-дронов (12 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов).

Свеское громада: враг бил из ствольной артиллерии (10 взрывов), минометов (2 взрыва), FPV-дронами (2 взрыва).

Новослободская громада: были пуски КАБ (4 взрыва), удары FPV-дронов (2 взрыва).

Середино-будская громада: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (6 взрывов), удары FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).

Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (8 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), удар FPV-дрона (1 взрыв), минометные обстрелы (4 взрыва), танковые обстрелы (33 взрыва).

Сумская громада: зафиксирован обстрел ударным БПЛА «Герань-2» (2 взрыва).

Зноб-новгородская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Шалыгинская громада: был удар FPV-дронов (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва).

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Напомним, что ранее в Сумах раздались взрывы. У жителей призывают находиться в безопасности.

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