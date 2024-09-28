Смертельный удар РФ по больнице в Сумах: Зеленский отреагировал

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на удар России по больнице в Сумах. По состоянию на 11:47 известно о восьми погибших.

Об этом украинский президент написал на странице в телеграмм-канале.

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"Мои соболезнования семьям и близким. Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизнь. Делаем максимум, чтобы оказать нашим людям необходимую помощь. Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей", — говорится в его сообщении.

По его мнению, принудить Россию к миру "может только сила. Мир через силу – только это единственный верный путь".

Напомним, утром 28 сентября Россия дважды нанесла удар по больнице в Сумах. По данным прокуратуры, на момент обстрела в медучреждении находились почти сотня человек.

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