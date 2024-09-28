Как оккупантам удалось выйти к Угледару на Донбассе: объяснил военный эксперт

Каким бы крепким ни был рубеж обороны, он не может выдержать ежедневную бомбардировку КАБами, подчеркнул эксперт.

Наступление российских военных на Угледар Донецкой области длится почти год. Силы противника наступают по трем направлениям.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью Radio NV.

"Если мы говорим, например, о восточной части и севере, это фактически о постепенном наступлении, которое началось у россиян еще с 2023 года, в январе, когда они начали через Новомихайловку, Константиновку двигаться, продвигаясь фактически шаг за шагом", — отметил он.

Коваленко объяснил, каким бы крепким ни был рубеж обороны, он не может выдержать ежедневную бомбардировку КАБами.

"Именно на этом направлении артиллерия и КАБы работают нон-стоп, постоянно, бесконечно. Когда пролетает 250-килограммовая бомба – это одно, а когда 500-килограммовая – это другое, а 1,5-тонная, то это вообще совсем другая мощность. А когда прилетает (бомба – ред.) три тонны, то какая позиция может выстоять под таким (давлением – ред.)”, — сказал эксперт.

Вторая причина, почему россиянам удалось подойти к городу – это отсутствие эффективного противодействия российской тактической авиации.

Напомним, генерал армии Николай Маломуж предположил, чем для Украины обернется потеря Угледара в Донецкой области.

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