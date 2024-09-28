Як окупантам вдалося вийти до Вугледара на Донеччині: пояснив військовий експерт

Яким би міцним не був рубіж оборони, він не може витримати щоденне бомбардування КАБами, наголосив експерт.

Наступ російських військових на Вугледар Донецької області триває майже рік. Сили противника наступають із трьох напрямків.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю Radio NV.

"Якщо ми говоримо, наприклад, про східну частину та північ, це фактично про поступовий наступ, який розпочався у росіян ще з 2023 року, у січні, коли вони почали через Новомихайлівку, Костянтинівку рухатись, просуваючись фактично крок за кроком", - зауважив він.

Коваленко пояснив, яким би міцним не був рубіж оборони, він не може витримати щоденне бомбардування КАБами.

"Саме на цьому напрямку артилерія та КАБи працюють нон-стоп, постійно, нескінченно. Коли пролітає 250-кілограмова бомба - це одне, а коли 500-кілограмова - це інше, а 1,5-тонна, то це взагалі зовсім інша потужність. А коли прилітає (бомба - ред.) три тонни, то яка позиція може вистояти під таким (тиском - ред.)", - сказав експерт.

Друга причина, чому росіянам вдалося підійти до міста - це відсутність ефективної протидії російській тактичній авіації.

Нагадаємо, генерал армії Микола Маломуж припустив, чим для України обернеться втрата Вугледара на Донеччині.

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