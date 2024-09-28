Ситуація під Вугледаром складна: чим для України обернеться втрата міста

Ситуація біля Вугледара на Донеччині може розвиватися за двома основними сценаріями. Зокрема, загроза існує для Покровська.

Таку думку висловив генерал армії Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

З його слів, в разі захоплення Вугледара окупанти отримають прямий вихід на Покровськ, а також зможуть просуватися територією Донецької області. Такі дії ворога можуть загрожувати українським військовим підрозділам, які перебувають у регіоні.

"Це стосується як можливого наступу ворога в напрямку Донбасу, так і утримання логістичного шляху для забезпечення угрупувань Донеччини та Запоріжжя. Це альтернативний шлях Кримському, у випадку знищення Кримського мосту і паромних переправ", - заявив Маломуж.

Він наголошує, що Вугледар є важливим логістичним та оборонним центром, а тому дуже важливо утримати його під контролем України.Маломуж каже, що ЗСУ зміцнили свої позиції, але росіяни мають чисельну та вогневу перевагу.

За словами генерала, командування розглядає два сценарії: перший передбачає контратаку з флангів, що може знецінити можливості противника; другий – можливу евакуацію військ у разі критичної ситуації​.

"Це надзвичайно складна ситуація, тому противник поступово просувається в плані охоплення Вугледару. Але якщо говорити про перспективи, то ми оцінюємо ці загрози та розглядаємо два сценарії", - висловився генерал.

На даний момент ситуація під Вугледаром залишається напруженою, з постійними атаками з боку російських військ. Інформація вказує на те, що кількість атак на українські позиції зростає, а командування ЗСУ готує нові стратегічні рішення для захисту території.

Нагадаємо, днями аналітик Forbes Девід Акс повідомив, що 72-га бригада ЗСУ почала відступати з Вугледара. Ситуація у місті стає дедалі напруженішою.

Читайте також:

Коваленко пояснив, що відбувається у Вугледарі