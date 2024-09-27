Армія РФ готує новий штурм: у ЗСУ назвали напрямок

Армія Російської Федерації перекидає техніку на поле бою в Запорізькій області. Існує тенденція загострення ситуації на лінії бойового зіткнення. Окупанти готують штурм.

Про це розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни перекинули на Запорізький напрямок щонайменше 25 бггі, які можуть потенційно брати участь у штурмових діях. Волошин наголошує: спостерігається тенденція того, що на Запорізькому напямку найближчим часом може розпочатися загострення.

"За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного та отримав з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного військового округу РФ 25 легких автомобілів-багі. Це говорить про те, що готуються штурмові дії", – зазначив він.

Також військовий звернув увагу на те, що армія РФ не має снарядного голоду. Крім того, кількість застосованих боєприпасів у Херсонській і Запорізькій областях залишається на колишньому рівні – до двох тисяч снарядів на добу. Окупанти не припиняють застосовувати сотні безпілотників і лише минулої доби запустили понад 350 FPV-дронів.

"Ситуація стабільна, але може ускладнитися в будь-який момент", – додав Волошин.

Нагадаємо, військовослужбовець 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович заявив, що важлива логістична дорога на Харківщині під вогневим контролем РФ. Війська РФ значно переважають за своєю кількістю. Крім того, на цю ділянку фронту перекинули "вагнерівців".

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