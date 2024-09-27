Чи вплине зростання податків на ціни в Україні: в НБУ озвучили прогноз

Підвищення податків в Україні не матиме суттєвого впливу на рівень інфляції.

Підвищення податків в Україні не вплине на ціни на товари. Адже додаткові надходження в бюджет повернуться в економіку через бюджетні видатки.

Про це повідомив заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук.

Він пояснив, що у липні 2024 року Національний банк здійснював розрахунки зміни рівня інфляції. У звіті НБУ йшлося про можливі ефекти у разі зростання ставок податків, зокрема ПДВ.

"Водночас, аналізуючи пакет ініціатив, поданих до парламенту, ми дійшли висновку, що більшість із них матимуть переважно нейтральний вплив на ціни”, — сказав Ніколайчук.

Він додав, що зростання податків збалансується тим, що додаткові бюджетні ресурси повернуться в економіку у вигляді видатків. Це не викликатиме тиску на попит і зростання цін.

Нагадаємо:

17 вересня парламент схвалив у першому читанні відповідний законопроєкт (№11416-д). Очікується, що до середини жовтня документ буде ухвалено в другому читанні, і в разі його затвердження, податкові зміни можуть бути запроваджені "заднім числом" від 1 жовтня.

Очікується, що від жовтня збільшення податків дасть змогу додатково поповнити державний бюджет на 58 мільярдів гривень 2024 року та на 137 мільярдів гривень у 2025-му.

Основне джерело цих надходжень — підвищення військового збору з доходів громадян від 1,5% до 5%.

А від 2025 року податки підвищать і для фізосіб-підприємців. Мета таких змін – збалансування бюджету, можливість продовжувати оборону України, а також узгодження щодо вимог з боку міжнародних партнерів.

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