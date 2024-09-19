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Як зміняться прожитковий мінімум та мінімалка 2025 року

Як зміняться прожитковий мінімум та мінімалка 2025 року

Мінімальна зарплата 2025 року становитиме 8 000 грн / Фото: pixabay.com

Виплати не зміняться.

2025 року мінімальна зарплата і прожитковий мінімум залишаться на рівні 2024 року.

Про це йдеться в законопроєкті №12000 про Державний бюджет на 2025-й.

У проєкті Державного бюджету на 2025 рік не заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Отже, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3 028 грн. 

Проте уряд має намір переглянути ці показники за підсумками першого півріччя 2025 року в разі поліпшення економічної ситуації.

Документом був встановлений і розмір прожиткового мінімуму на 2025—2027 роки. Він також залишився на рівні 2024 року.

Згідно зі схваленою Кабміном Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць дорівнюватиме – 3028 грн. 

Крім того:

  • на дітей віком до 6 років — 2 563 грн
  • на дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 грн
  • на осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн

У Бюджетній декларації зазначено, що мінімальну зарплату та прожитковий мінімум (від нього залежить мінімальна пенсія) планують заморозити до 2027 року.

Мінімальна зарплата в Україні 2025 року вплине також на розмір мінімальної пенсії за віком.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики вважають, що прожитковий мінімум недостатній для покриття потреб людини та пропонують його замінити базовою соціальною допомогою. Новий підхід передбачає, що розмір допомоги залежатиме від складу родини.

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