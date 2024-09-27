Армія РФ обстріляла Херсон та район: серед постраждалих є діти

У п'ятницю, 27 вересня, російська армія завдала авіаударів по Херсону та кількох населених пунктах Херсонського району. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні, серед них — двоє дітей.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

"Ціллю окупантів вкотре стала цивільна інфраструктура. Внаслідок атак ворога постраждало шестеро цивільних, серед них — двоє хлопчиків 4 і 15 років. Їм надається кваліфікована медична допомога. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджено приватні будинки та лінії електромереж", - повідомили у прокуратурі.

Обстріл Херсонщини

Раніше стало відомо, що на Херсонщині двоє людей загинули та ще 14 осіб дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

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