Мінсоцполітики назвало реальний розмір прожиткового мінімуму в Україні

Міністерство соціальної політики України опублікувало статистику щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму як для однієї особи, так і для основних соціальних і демографічних груп населення.

Згідно з даними Міністерства, витрати на харчування становлять понад 3700 грн, на непродовольчі товари — 1196 грн, на комунальні платежі — 1200 грн, а на послуги зв'язку — 67 грн.

Дані було зібрано на основі цін за червень 2024 року і розраховано відповідно до статті 5 Закону України "Про прожитковий мінімум".

Розрахунки було проведено для працездатних і непрацездатних громадян, а також для дітей, молодших за 6 років і від 6 до 18 років.

Раніше повідомлялося, що в Україні 2024 року перерахують прожитковий мінімум, але навіть після цього його фактичний розмір буде в рази вищий за той, який використовують для розрахунку виплат.

Конституція гарантує: держава має забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. І якщо українець втратив працездатність, то має отримувати виплати, розмір яких не буде нижчим за мінімум.

Фактичний прожитковий мінімум кардинально відрізняється від того розміру, який для розрахунку пенсій та допомоги використовує Кабмін. Так, наразі чиновники використовують прожитковий мінімум у розмірі:

2093 грн — на пенсіонера

2684 грн — на дорослого

2272 грн — на дитину до 6 років

2833 грн — на дитину віком від 6 до 18 років

Нагадаємо, український уряд 15 вересня ухвалив проєкт бюджету-2024. Документ передбачає власні доходи загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатки загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Зарплати громадян зростуть. Середня зарплата 2024 року становитиме 21 852 грн.

У самому бюджеті закладено підвищення мінімальної зарплати. 2024 року її підвищать у січні з 6700 до 7100 грн та в липні – до 8000 грн.

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