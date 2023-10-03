В Україні хочуть запровадити уніфіковану соціальну допомогу: що це таке

В Україні 2024 року можуть запровадити уніфіковану гарантовану соціальну допомога, яка залежатиме від базового доходу сім'ї.

Про це міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Жолнович, соціальну допомогу українцям планується переформатувати таким чином, щоб її розмір не був прив'язаний до цього прожиткового мінімуму.

"За нашими даними, реальний прожитковий мінімум становить понад 6000 гривень. Що ми хочемо зробити, щоб його відв'язати від цих обтяжлих факторів, які на сьогодні не дають змоги його реально збільшувати? Просто переформатуємо нашу допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив'язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї", – розповіла міністерка.

Як нараховуватимуть уніфіковану соціальну допомогу

Жолнович повідомила, що відповідний законопроєкт уже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади України. Міністерка сподівається, що документ буде швидко поданий до парламенту.

"Приблизно такий це матиме вигляд. Базова величина для першого члена сім'ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6000 гривень. Бо якщо він або вона живуть самі, то мають витрачати кошти на всі базові потреби. Якщо є родина з трьох осіб – мама, тато, дитина, – то ми говоримо, що перший має точно мати 100%, другому ми порахуємо 70%. Якщо це дитина, то це, звісно, – 100%, бо на дитину видатки будуть трішечки більші. Якщо це особа з інвалідністю, – також 100%. Якщо це особа пенсійного віку, але вона має низьку пенсію, – це також 100%", – пояснила очільниця Мінсоцполітики.

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Тобто в залежності від категорії людині рахуватимуть 100% або 70% базового доходу.

"Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою", – зазначила Жолнович.

Вона також сказала, що зараз складно спрогнозувати, як законопроєкт пройде через Верховну Раду.

"Якщо б пройшов швидко, то з липня 2024 року можна було б це вводити", – оцінила міністерка.

До слова, раніше Мережу обурили слова Жолнович, яка заявила, що для успіху України як держави через 10 років зараз треба не "роздувати" кількість соціальних виплат, а спонукати людей розвиватися та йти "у вільне плавання".

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