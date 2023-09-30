Уряд планує підвищити мінімальну зарплату: названа сума

Шмигаль не уточнив, чи підвищення буде поетапним, чи одноразовим.

В Україні наступного року мінімальна заробітна плата зросте до 8 тисяч гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У березі 2024 року проведемо ще одну чергову індексацію (пенсій — ред.), також заплановано збільшення мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень", — сказав Шмигаль.

З його слів, Кабмін "жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій, було проведено дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни".

Водночас прем'єр запевнив, що в Україні тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін.

"Плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій. Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично", — додав він.

Нагадаємо, відповідно да даних Міністерства фінансів, у середньому зарплата 2024 року становитиме 21 852 грн, 2025-го – 25 645 грн, 2026-го – 29 625 грн.

Відповідно, збільшиться також мінімальна заробітна плата. Наступного року її підвищать у два етапи:

у січні - до 7100 грн

у липні – до 8000 грн

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