Яке свято 6 листопада 2026 року / © ТСН

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6 листопада 2026 року — п’ятниця. 1716-й день війни в Україні.

Яке свято 6 листопада

6 листопада віряни святкують День пам’яті ісповідника Павла, єпископа Царгородського / © pexels.com

6 листопада віряни святкують День пам’яті ісповідника Павла, єпископа Царгородського. 337 року Павло став архієпископом Константинополя (Царгорода). Він виступав проти аріанства — вчення, яке заперечувало рівність Ісуса Христа з Богом Отцем. Через свої переконання Павло зазнавав переслідувань, його кілька разів позбавляли кафедри та відправляли у вигнання. Близько 350 року, під час чергового вигнання, святий Павло загинув мученицькою смертю, імовірно в Малій Азії, де його задушили за наказом противників.

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6 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів / © pexels.com

6 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів. Юристи допомагають розв’язувати конфлікти, захищають права громадян, консультують у складних життєвих ситуаціях і сприяють дотриманню законності. Їхня робота часто пов’язана з великою відповідальністю, стресом і необхідністю ухвалювати рішення з серйозними наслідками.

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6 листопада День Визволення Києва / © pexels.com

Також 6 листопада День Визволення Києва. Ця дата пов’язана з подіями Другої світової війни: 6 листопада 1943 року радянські війська зайняли Київ, поклавши край німецькій окупації міста. Київ перебував під нацистською окупацією 778 днів — із вересня 1941 року до листопада 1943-го. За цей час місто зазнало значних руйнувань, а його мешканці пережили масові розстріли, репресії, голод і примусове вивезення людей.

6 листопада День орієнтування без компасу / © pexels.com

А ще 6 листопада День орієнтування без компасу. Його ідея поєднує практичні навички виживання з метафорою пошуку життєвого напрямку. Якщо вирішите потренуватися на природі, краще обрати знайомий маршрут і не відмовлятися від телефона чи засобів навігації в незнайомій місцевості.

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