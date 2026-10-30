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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
3 хв

День ангела 6 листопада: кого та як вітати з іменинами

6 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 6 листопада

Який день ангела 6 листопада / © pexels.com

Хто святкує день ангела 6 листопада

6 листопада 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Арсена, Василя, Віктора, Гаврила, Германа, Костянтина, Микиту, Миколу, Павла, Клавдію, Ніну, Олександру.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «висхідний». В дитинстві скритний, замкнутий. В дорослому віці стає активним.

Арсен — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безстрашний». В дитинстві комунікабельний, зарозумілий. В дорослому віці стає хорошим сім’янином.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає рішучим.

Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає романтичним.

Гаврило — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві веселий, активний. В дорослому віці стає працьовитим.

Герман — латинське коріння, тлумачиться як «рідний». В дитинстві дисциплінований, енергійний. В дорослому віці стає хорошим організатором.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві нестриманий, різкий. В дорослому віці стає впертим.

Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві егоїстичний, впертий. В дорослому віці стає активним.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає товариським.

Клавдія — латинське ім’я, перекладається як «кульгава». В дитинстві непосидюча, активна. В дорослому віці стає вірною.

Ніна — грузинське коріння, тлумачиться як «цариця». В дитинстві самостійна, любить побути наодинці. В дорослому віці стає доброзичливою.

Олександра — давньогрецьке походження, означає «захисниця». В дитинстві вихована, активна. В дорослому віці стає кар’єристкою.

День ангела 6 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 6 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 6 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде до щасливих подій. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і якомога більше приводів для радості. Нехай у серці завжди живуть віра, надія та любов!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від усього лихого та допомагав знаходити правильний шлях. Нехай кожен день приносить добрі новини, приємні зустрічі й теплі обійми, а всі мрії поступово стають реальністю. Здоров’я тобі, щастя, достатку та любові, якої вистачить на кожен день!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний охоронець дарує сили, мудрість і натхнення, оберігає від прикрощів та допомагає втілювати задумане. Бажаю миру в душі, затишку в домі, благополуччя в родині й щасливої долі. Нехай життя буде щедрим на добрі моменти, а поруч завжди будуть ті, хто любить і цінує тебе!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе та твою родину, допомагає у важливих справах і підтримує у складні хвилини. Бажаю, щоб у домі панували злагода й достаток, у серці — спокій, а в житті вистачало сил, здоров’я та можливостей для здійснення найзаповітніших бажань. Нехай доля дарує багато щасливих років і приємних несподіванок!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе світлі думки, гарний настрій і тепло близьких людей. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди підказував правильні рішення, додавав впевненості та оберігав від життєвих буревіїв. Нехай кожен новий день відкриває добрі можливості, здійснюються найважливіші мрії, а життя буде наповнене любов’ю, щастям і вдячністю за кожну прекрасну мить!

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