Яке церковне свято в Україні 6 листопада

Церковне свято 6 листопада / © unsplash.com

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6 листопада (19 листопада), в православному календарі день пам’яті ісповідника Павла, єпископа Царгородського. Павло походив із Солуня (сучасних Салонік у Греції). У молоді роки він служив у Церкві Константинополя, де був пресвітером і секретарем патріарха Олександра. Павло здобув повагу завдяки благочестю, знанню християнського вчення та здатності переконливо проповідувати.

Після смерті патріарха Олександра приблизно 337 року Павла обрали його наступником. Однак це рішення викликало невдоволення прихильників аріанства — богословського вчення, пов’язаного з Арієм, яке заперечувало рівність Сина Божого Отцеві.

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Суперечка мала не лише релігійний, а й політичний характер. Імператор Констанцій II, який правив східною частиною Римської імперії, підтримував аріанську сторону. Тому Павло опинився в центрі конфлікту між церковними громадами та імператорською владою.

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Невдовзі після обрання Павла усунули з єпископської кафедри. Імператор скликав собор, який засудив його обрання, а на його місце поставили Євсевія Нікомедійського, прихильника аріанства. Павло був змушений залишити столицю та вирушити до Рима, де перебували й інші єпископи, усунені через свої релігійні переконання.

Після смерті Євсевія приблизно 341 року Павло повернувся до Константинополя. Місцеві християни підтримали його, однак противники не відмовилися від боротьби за церковну владу. Вони висунули власного кандидата — Македонія, а місто стало осередком гострого протистояння.

Імператор знову наказав усунути Павла. Святитель вирушив у нове вигнання, але його повернення домігся імператор Заходу Констант, брат Констанція II. Він виступив на захист Павла та Афанасія Великого, єпископа Александрійського, які обстоювали православне вчення.

Завдяки підтримці Константа Павло знову посів свою кафедру приблизно 346 року. Проте його становище залишалося нестабільним: боротьба між прихильниками різних богословських поглядів тривала, а церковні призначення залежали від політичних обставин.

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Церковне свято в Україні 6 листопада за старим календарем

За старим календарем 6 листопада в Україні вшановували чудотворну ікону Божої Матері «Всіх скорботних Радість». На іконі Богородицю зазвичай зображують у повний зріст, в оточенні людей, які страждають і потребують допомоги. У деяких варіантах образу присутні ангели, що подають стражденним утіху та підтримку.

Прикмети 6 листопада

Народні прикмети 6 листопада / © pexels.com

Пішов сніг — зима буде сніжною, а озимина добре вродить.

Тепла погода — зима буде м’якою, без сильних морозів.

На водоймах утворилася крига — за повір’ям, вона вже не розтане до весни.

Що не можна робити 6 листопада

Народні звичаї радили цього дня утриматися від позичання грошей, укладання важливих домовленостей і дорогих придбань. Також не варто було порушувати обіцянки, адже, за повір’ями, це могло відвернути удачу.

Що можна робити 6 листопада

У Павлів день дозволялося наводити лад у домі, прати, прибирати та готувати страви. Рибалки тим часом перевіряли й лагодили спорядження, готуючись до виходу на зимову риболовлю. За давнім повір’ям, 6 листопада варто було вдягнути чистий одяг, бажано новий, — вважалося, що це принесе здоров’я та добробут на весь рік.

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