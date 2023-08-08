Мінімальні пенсії в Україні "заморозили": названо суму

Яка на сьогодні мінімальна пенсія в Україні

На сьогодні найнижчий розмір пенсії в Україні становить 2093 гривні. Точніше, це е не зовсім мінімальна пенсія, а соціальна допомога для осіб, які до 65 років не напрацювали потрібного стажу і тепер не мають права на пенсійні виплати.

Для пенсіонерів із повним трудовим стажем мінімальна пенсія починається від 2760 гривень.

Щоб отримувати пенсію українцям потрібно досягнути відповідного віку – 60, 63 або 65 років та мати страховий стаж, для 60 років – не менше 30 років, для 63 роки – від 20 до 30 років, для 65 років потрібно мати стажу від 15 до 20 років.

Максимальна пенсія становить 20 930 гривень.

Раніше мінімальна пенсія підвищувалася від 1 липня та від 1 грудня, двічі на рік, згідно з переглядом мінімального прожиткового рівня. Цього року цей механізм заморожений.

Передбачається, що розмір пенсій до кінця 2023 року не зміняться.У держбюджеті не передбачено підвищення мінімальної пенсії та мінімального прожиткового мінімуму до кінця поточного року.

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