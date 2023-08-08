Минимальные пенсии в Украине "заморозили": названа сумма

Какая на сегодня минимальная пенсия в Украине

На сегодняшний день самый низкий размер пенсии в Украине составляет 2093 гривны. Точнее, это не совсем минимальная пенсия, а социальная помощь для лиц, которые до 65 лет не наработали нужный стаж и теперь не имеют права на пенсионные выплаты.

Для пенсионеров и с полным трудовым стажем минимальная пенсия начинается с 2760 гривен.

Чтобы получать пенсию украинцам нужно достичь соответствующего возраста – 60, 63 или 65 лет и иметь страховой стаж, для 60 лет – не менее 30 лет, для 63 года – от 20 до 30 лет, для 65 лет нужно иметь стаж от 15 до 20 лет.

Максимальная пенсия составляет 20 930 гривен.

Ранее минимальная пенсия повышалась с 1 июля и с 1 декабря, дважды в год, согласно пересмотру минимального прожиточного уровня. В этом году этот механизм заморожен.

Предполагается, что размер пенсий до конца 2023 года не изменится. В госбюджете не предусмотрено повышение минимальной пенсии и минимального прожиточного минимума до конца текущего года.

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