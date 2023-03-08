Минимальные пенсии для пенсионеров: как вырастут после мартовской индексации

Каким будет размер минимальных пенсий, читайте в материале ТСН.ua

С 1 марта 2023 года многим категориям пенсионеров повысили пенсии. Всего в марте повышенные пенсии получают 10,5 миллиона граждан постарше.

Увеличение пенсий произошло путем индексации основного размера выплаты без каких-либо доплат. Больше получают как работающие пенсионеры, так и неработающие пенсионеры.

Минимальная пенсионная выплата вырастет следующим образом

Минимальная пенсия неработающих пенсионеров, не зависимо от возраста и стажа , вырастит с 2 100 грн до 2 520 грн.

неработающих пенсионеров, , вырастит с 2 100 грн до 2 520 грн. Украинцы, достигшие 65 лет, не работающие и имеющие полный страховой стаж женщины 30 лет, а мужчины — 35 лет будут получать до 3 120 гривен.

будут получать до 3 120 гривен. Граждане до 70 лет, работающие и имеющие страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин и лица с инвалидностью I группы — до 2 760 гривен.

и лица с инвалидностью I группы — до 2 760 гривен. В возрасте от 70 до 80 лет, пенсионеры, имеющие страховой стаж 30 и 35 лет, для женщин и мужчин соответственно будут получать до 3 000 гривен.

соответственно будут получать до 3 000 гривен. Тем, кому исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин будут получать до 3120 гривен;

То есть украинцы с новыми пенсиями будут получать от 2760 гривен до 3120 гривен.

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