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Пенсии по инвалидности: насколько выросли в марте после индексации

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
2943
Время на прочтение
1 мин
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Пенсии по инвалидности: насколько выросли в марте после индексации

Какими будут пенсии по инвалидности после мартовской индексации, читайте в материале ТСН.ua

Мартовская индексация касается пенсионеров по возрасту, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет, страховых выплат чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В среднем пенсии повысились на 400–700 гривен.

Какие будут пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности в зависимости от группы назначается в следующих размерах:

  • лицам с инвалидностью I группы – 100 процентов пенсии по возрасту,
  • лицам с инвалидностью II группы – 90 процентов пенсии по возрасту,
  • лицам с инвалидностью III группы – 50 процентов пенсии по возрасту.

Размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, будут не ниже:

  • для I группы – 8187,48 гривны,
  • для ІІ группы – 6 549,99 гривны,
  • для ІІІ группы и для детей с инвалидностью – 5048,95 гривны.

Пенсия по инвалидности у ликвидатора аварии на ЧАЭС. не может быть ниже:

  • для I группы (100%) – 13 376,21 гривны,
  • для ІІ группы (80%) – 10 700,97 гривны,
  • для ІІІ группы (60%) – 8025,73 гривны.

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Дата публикации
Просмотры
2943
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