Индексация пенсий: кому придется ждать июля

Пенсии в марте повысят не всем, кому нужно ждать июля, читайте в материале ТСН.ua

В марте будут проиндексированы пенсии лишь нескольким категориям пенсионеров — пенсионерам по возрасту, получающим пенсии по инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет, страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

В эфире телемарафона министерша социальной политики Оксана Жолнович отметила, что индексацию в 2023 году получат все категории пенсионеров. Выплаты проиндексируют в 2023 году всем категориям пенсионеров даже госслужащим и ученым, но не в марте.

В прошлом году Кабинет Министров принял постановление, согласно которому пенсии госслужащих, ученых и военнослужащих могут быть проиндексированы только после завершения военного положения.

Но уже в марте 2023 года, согласно проекту нового постановления, военным пенсии также пересчитают. Более того, в правительстве решили не ждать завершения войны и все-таки проиндексировать пенсии ученым и госслужащим. Но планируют это сделать с 1 июля.

Напоминаем, что в марте на 20% была проиндексирована только базовая сумма пенсии без дополнительных доплат. Обычно индексируется только зарплата, которая подставляется в формулу расчета.

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