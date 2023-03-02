Індексація пенсій: кому доведеться чекати липня

Пенсії у березні підвищать не всім, кому потрібно чекати липня, читайте в матеріалі ТСН.ua

В березні будуть проіндексовані пенсії лише декільком категоріям пенсіонерів — пенсіонерам за віком, тим, хто отримує пенсії за інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років, страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

У ефірі телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що індексацію у 2023 році отримають усі категорії пенсіонерів. Виплати проіндексують у 2023 році всім категоріям пенсіонерів, навіть держслужбовцям та науковцям, але не в березні.

Минулого року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою пенсії держслужбовців, науковців і військовослужбовців можуть бути проіндексовані тільки після завершення воєнного стану.

Але вже у березні 2023 року згідно з проєктом нової постанови військовим пенсії також перерахують. Щобільше, в уряді вирішили не чекати завершення війни та все-таки проіндексувати пенсії науковцям і держслужбовцям. Але планують це зробити від 1 липня.

Нагадуємо, що у березні була проіндексована на 20% лише базова сума пенсії без будь-яких додаткових доплат. Зазвичай індексується лише зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку.

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