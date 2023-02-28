Що чекає на українців у березні 2023 року: індексація пенсій, тарифи, перебування за кордоном

Що зміниться для українців від березня 2023 року, як та у кого зростуть пенсії, що буде з тарифами, умови перебування за кордоном, читайте в матеріалі ТСН.ua

Індексація пенсії у березні: що зміниться

В уряді розробили проєкт постанови, яка визначає порядок індексування пенсій з 1 березня. Найближчими днями очікується затвердження постанови Кабміну, За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розмір індексації становитиме 20%, перерахунок торкнеться понад 10 млн пенсіонерів. Йдеться про пенсії за віком, за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника.

Однак не всі виплати зростуть на 20%. Розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально, збільшать ті показник зарплати, який враховують у формулі розрахунку пенсії, а усі можливі надбавки – доплата за вік, стаж тощо – не підвищуватимуться. В середньому, за словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, пенсії зростуть на 400 – 700 грн.

Як зміниться розмір мінімальної пенсії

Мінімальна пенсія зросте на 20% - з 2 100 до 2 520 грн лише для пенсіонерів, що не працюють.

Якщо людина має повний стаж, а це 30 років у жінок та 35 – у чоловіків, то виплати будуть більшими.

Для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків пенсії зростуть з 2600 гривень до 3000 гривень;

Для пенсіонерів віком від 70 років зі стажем 30 років у жінок та 35 у чоловіків пенсія зросте з 3000 гривень до 3120 гривень.

Для пенсіонерів із повним стажем і пенсією вищою за мінімальну в середньому розмір доплати складе 750 гривень.

Збільшення пенсій: кому і наскільки

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Згідно із законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб» від 1 березня 2023 року основний розмір виплат військових пенсіонерів без урахування надбавок і доплат збільшиться на 20%.

Зазначеним законом передбачено на 20% повинні зрости мінімальні пенсії за інвалідністю.

Мінімальні пенсії для інвалідів війни та учасників бойових дій також зростуть.

Після перерахунку загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути меншим за:

14 071 грн (+467 грн) – для інвалідів війни І групи,

11 654 грн (+666 грн) – для інвалідів війни II групи,

8 355 грн (+820 грн) – для інвалідів війни III групи,

4 874 грн (+479 грн) – для учасників бойових дій.

Від 1 березня 2023 року на 20% зростуть мінімальні розміри пенсій «чорнобильцям». Пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання після Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими за:

8 208 грн – для осіб з I групою інвалідності (+1 368 грн),

6 566 грн – з II групою (+1 094 грн),

5 062 грн – з III групою та для дітей з інвалідністю (+844 грн).

Виплати соцдопомоги у березні

Більшість соціальних виплат вразливим категоріям громадян в умовах воєнного стану автоматично подовжено без звернень у відповідні органи.

Автоматично подовжено виплати для ВПО, для громадян, які не мають права на пенсію та/або осіб з інвалідністю, громадян, які мають інвалідність з дитинства або доглядають таких осіб, для.дітей у складних життєвих обставинах, дітей під опікою чи піклуванням, тяжкохворих дітей.

Підтвердити право на виплати, тобто звернутися до органів соціального захисту потрібно буде малозабезпеченим родинам, самотнім матерям, які одержують виплати на дітей, особам, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію на підставі оцінки фінансово-майнового стану сім'ї.

Чи зростуть тарифи

Основні комунальні тарифи -- на газ, тепло, гарячу воду до закінчення дії воєнного стану за рішенням уряду зростати не будуть.

Вартість електроенергії зафіксована як мінімум до кінця опалювального сезону 2023 року становить 1,44 грн за 1 кВт-год при споживанні на місяць до 250 кВт, та 1,68 грн/кВт-год при споживанні від 250 кВт на місяць.

Не зміниться і вартість послуг з водопостачання та водовідведення.

Що зміниться для українських біженців за кордоном

Зміни, на які чекають українців у Польщі з 1 березня 2023 року

Також читайте Правила перебування українців у Польщі від березня 2023 року зміняться: як саме

З 1 березня 2023 року всі українці, що перебувають в Польщі повинні мати статус PESEL UKR. Якщо українець виїжджає за межі Польщі на 30 днів, його автоматично позбавляють PESEL UKR і соціальної допомоги.

Також у Польщі запровадять плату для тих біженців, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів

Як зміняться умови перебування українців у Грузії

Українці зможуть перебувати в Грузії без оформлення візи протягом двох років.

Е-рецепт на ліки

Міністерство охорони здоров'я розширює перелік медичних препаратів, які можна буде придбати в аптеці за е-рецептом. До списку таких ліків входять антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі знеболювальні, заспокійливі та ліки проти кашлю, інші.

Електронний рецепт діятиме на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, які підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти.

Хоча Е-рецепт стане обов'язковим з березня весною 2023, але водиться він поступово. За відсутності зв'язку чи світла в медустанові лікар може виписувати звичайний, паперовий рецепт.

Чи буде вихідним 8 березня у 2023 році

Згідно з КЗпП міжнародний жіночий день 8 березня є святковим днем і має бути неробочим. Однак у період воєнного стану ці норми КЗпП не застосовуються, тому цього року 8 березня буде звичайним робочим днем із відповідною оплатою.

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