Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали три ключові питання

Президент наказав максимально посилити роботи за напрямками обміну полоненими та подолання енергетичних викликів.

Президент України Володимир Зеленський вдень 30 серпня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, обговорювалися три ключові питання.

Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі.

Президент заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на передовій, передусім на найважчому Покровському напрямку. Окремо Головком доповів про деталі Курської операції Сил оборони. Зокрема українські військові підрозділи продовжують поповнювати обмінний фонд військовополонених, що є надзвичайно важливим для посилення позицій України у подальших обмінах і повернення додому українських захисників.

"Друге – підготовка шкіл до навчального року. Доповіді Премʼєр-міністра Шмигаля, міністра внутрішніх справ Клименка міністра освіти і науки Лісового. Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що третім ключовим питанням під час засідання Ставки була енергетика, а саме стан ліквідації наслідків російських ударів та аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд.

"Ключове завдання – максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів", - наголосив Володимир Зеленський

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба" територією України буде повністю припинено.

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