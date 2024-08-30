У ЗСУ підтвердили, що штаб Сил безпілотних систем очолив скандальний Гладкий

Колишній командир бойового судна вже кілька тижнів працює на новій посаді.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський кілька тижнів тому призначив на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на начальника відділу комунікацій командування Сил безпілотних систем майора Віталія Медведєва.

Медведєв сказав журналістам, що Гладкий уже декілька тижнів працює на новій посаді.

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"Він (Гладкий – ред.) дійсно призначений декілька тижнів тому на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем наказом головнокомандувача Збройних сил України", – сказав майор.

Він додав, що детальні коментарі з'являться на офіційних сторінках Сил безпілотних систем найближчим часом.

Нагадаємо, раніше про призначення Гладкого повідомили аналітики DeepState. Свого часу він набув скандальної слави через те, що у його дружини російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під прапором РФ. 2018 року Гладкого було усунуто з посади начальника штабу, першого заступника командувача ВМС за "неналежне виконання службових обов’язків".

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