Чи затримають нардепа Дмитрука за кордоном: думка Гончаренка

Слід пам'ятати, що скандального нардепа Артема Дмитрука ще не засуджено. Чи затримують його за кордоном, буде залежати від того, де він буде переховуватися.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав народний депутат України, фракція "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко

"Це дуже довгий шлях. Не думаю, що він сам повернеться. Шанс, що його десь затримають, він якийсь є... Але це залежатиме від того, чи дійсно Україна буде намагатися це зробити, і де конкретно він переховуватиметься"

Нагадаємо, 29 серпня Печерський районний суд міста Києва заочно призначив запобіжний захід нардепу Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Його буде застосовано, коли фігуранта повернуть до України.

Читайте також: