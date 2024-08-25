Одіозний нардеп Дмитрук, прихильник УПЦ МП, втік з України - ЗМІ

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину нардепом.
Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який є прихильником уже забороненого Московського патріархату, втік із України.
Про це пише УП із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За даними правоохоронців, востаннє Дмитрук законним шляхом перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.
"Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 25 серпня за кордон не виїжджав", - поінформувало джерело.
Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.
Нагадаємо, скандальний нардеп Артем Дмитрук наїхав на ЗСУ, що проводять операцію на Курщині, а потім заявив, що йому погрожують та готують замах на життя.
Читайте провідні новини дня:
- Україна експортуватиме електроенергію: як це стало можливим після руйнівних атак РФ
- ЗСУ мають успіхи біля Кремінної, а росіяни просунулися біля Торецька і Покровська - ISW
- Росіяни атакували ракетами та дронами: які області України перебували під ударом