Одіозний нардеп Дмитрук, прихильник УПЦ МП, втік з України - ЗМІ

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який є прихильником уже забороненого Московського патріархату, втік із України.

Про це пише УП із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними правоохоронців, востаннє Дмитрук законним шляхом перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.

"Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 25 серпня за кордон не виїжджав", - поінформувало джерело.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, скандальний нардеп Артем Дмитрук наїхав на ЗСУ, що проводять операцію на Курщині, а потім заявив, що йому погрожують та готують замах на життя.

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