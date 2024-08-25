У Росії горить і вибухає склад боєприпасів: що сталося (фото)

Вночі 25 серпня в Росії, у Воронезькій області, триває пожежа на складі боєприпасів після атаки дронів.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ЧТД".

Згідно з повідомленням, після атаки БпЛА в області "здетонував вибухонебезпечний об'єкт" на складі боєприпасів, унаслідок чого розгорілася сильна пожежа.

Фото: Telegram-канал ЧТД

"Вибухи не припинялися кілька годин, сапери продовжують роботу, в'їзд у небезпечну зону залишається під забороною. У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації", — йдеться у повідомленні джерела.

Інший місцевий Telegram-канал "Типичный Воронеж" надав інформацію, що активна фаза детонації вибухонебезпечних об'єктів припинилася, а на місці події працюють групи розмінування.

"Після них на найближчу територію зможуть увійти представники інших служб і відомств, зокрема комісії з оцінки завданих збитків цивільним будівлям", — йдеться у повідомленні джерела.

Вхід і в'їзд до населених пунктів, з яких було здійснено евакуацію громадян, поки категорично заборонені.

Нагадаємо, стало відомо, що іранський генерал Шаріфі Моласареї Аббасу Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БпЛА ще 2022 року. СБУ України зібрала докази на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, адже він причетний до війни РФ проти України.

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