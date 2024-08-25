"Саме ми - на "передовій": нардеп закликав регулювати в Україні Telegram

На думку нардепа, Україна "має це зробити куди раніше", ніж інші країни, бо "саме ми - на "передовій".
Голова у Комітет з питань свободи слова, нардеп Ярослав Юрчишин після затримання та арешту засновника Telegram Павла Дурова закликав владу регулювати цю платформу в Україні.
Про це нардеп написав на сторінці у Фейсбук.
"1. Власника ТГ Дурова затримують у підозрі в сприянні шахрайству
2. Росія кидає всі сили щоб його звільнити (ми зараз тут...)
3. Дуров, що не бути виданий Росії, йде на співпрацю зі слідством", - йдеться у його дописі.
Він зазначив, що в усьому світі впроваджують жорсткіше регулювання платформи, а тому, на його думку, Україна "має це зробити це куди раніше, бо саме ми - на "передовій".
"Ніщо не зупинити рішення, час якщо настав ще у 2022 році", - наголосив Юрчишин.
Нагадаємо, напередодні французькі ЗМІ повідомили про арешт засновника Telegram Павла Дурова. У чому підозрюють Дурова, скільки років тюрми йому загрожує та як на це відреагувала Росія - читайте ТУТ.
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