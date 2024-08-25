"Именно мы — на "передовой": нардеп призвал регулировать в Украине Telegram

По мнению нардепа, Украина "должна это сделать куда раньше", чем другие страны, потому что "именно мы — на передовой".

Председатель Комитета по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин после задержания и ареста основателя Telegram Павла Дурова призвал власти регулировать эту платформу в Украине.

Об этом нардеп написал на странице в Facebook.

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"1. Владельца ТГ Дурова задерживают в подозрении в содействии мошенничеству

2. Россия бросает все силы чтобы его уволить (мы сейчас здесь...)

3. Дуров, что не быть издан России, идет на сотрудничество со следствием", — говорится в его сообщении.

Он отметил, что во всем мире внедряют более жесткое регулирование платформы, а потому, по его мнению, Украина "должна это сделать это куда раньше, потому что именно мы — на "передовой".

"Ничто не остановить решение, время, когда наступило еще в 2022 году", — подчеркнул Юрчишин.

Напомним, накануне французские СМИ сообщили об аресте основателя Telegram Павла Дурова. В чем подозревают Дурова, сколько лет тюрьмы ему грозит и как на это отреагировала Россия – читайте ЗДЕСЬ.

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