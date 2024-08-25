Задержание Дурова: в СНБО объяснили истерику России

Дуров знал, что французские власти выдали ордер на его арест.

Задержание Павла Дурова вызвало беспокойство в Генштабе РФ и в российских спецслужбах. Причина такого беспокойства — использование мессенджера для координации работы российских военных и тайных агентов за рубежом.

О причинах и последствиях ареста основателя Telegram глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал в Telegram-канале.

Коваленко напомнил, что задержание Дурова произошло через неделю после того, как он попытался тайно встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Азербайджане. Основатель Telegram якобы получил отказ во встрече, а теперь оказался под арестом во Франции.

Такие действия Запада эксперт сравнил со взломом немецкого шифра Enigma во время Второй мировой войны. После задержания Павла Дурова в РФ началась "истерика", уверен глава ЦПИ. По мнению россиян, единственный мессенджер, через который общаются российские военные, может оказаться под контролем Запада.

"Серьезные последствия задержания Дурова связаны с двумя проблемами, которые появятся в РФ. Во-первых, российская армия общается и согласовывает свои действия исключительно через этот мессенджер. Во-вторых, может обрушиться вся агентурная сеть РФ в Европе", — написал Коваленко.

Что известно о задержании Дурова

Основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова задержали в Париже. Дурова задержали в субботу 24 августа вечером – его частный самолет прилетел в Париж из Азербайджана. 39-летнего Дурова сопровождали его охранник и неназванная женщина.

TF1 сообщает, что Дурова во Франции занесли в список разыскиваемых лиц. Ордер на его задержание выдала судебная полиция Франции на основании предварительного расследования. Дурова обвиняют в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в Telegram.

Медиа пишут, что сейчас – он под стражей.

Источник TF1 говорит, что Дурова арестуют: "На своей платформе он позволил совершить бесконечное количество правонарушений, не совершая ничего, чтобы это модерировать или сотрудничать с правоохранительными органами".

По словам собеседника TF1, ордер на арест Дурова действовал только во Франции. Он об этом знал, поэтому в последнее время избегал поездок по Европе. Однако сегодня по неизвестной причине прилетел в Париж.

После задержания Дурова криптовалюта Telegram (TON), которая используется для операций внутри мессенджера, начала стремительно падать на биржах.

В 2021 году россиянин Павел Дуров получил французское гражданство. В последнее время он в основном жил в Объединенных Арабских Эмиратах.

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