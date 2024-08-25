"Запад получит доступ к информации": в России истерика из-за ареста Дурова

В российской Госдуме требуют от Министерства иностранных дел добиться освобождения основателя платформы Telegram Павла Дурова из французской тюрьмы.

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Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В сообщении указывается, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МИД РФ приложить все усилия для Дурова перемещения на территорию ОАЭ или РФ по его согласию при условии отказа французских властей освободить его из-под стражи.

Он отметил, что арест предпринимателя носит "политический характер и является инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram".

Напомним, ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор сервиса обмена сообщениями Telegram был арестован вечером субботы, 24 августа, во французском аэропорту Ле-Бурже.

Кроме того, мы также информировали, что у Дурова оказалось более 100 биологических детей в 12 странах мира.

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