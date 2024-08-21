Масштабный сбой в работе интернет-сервисов в РФ: что произошло и кто виноват

В России произошел масштабный сбой в работе целого ряда интернет-сервисов в среду, 21 августа. В сети высказываются предположения, что нарушения работы цифровых платформ и приложений может быть связано с попыткой властей заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.

Об этом сообщило российское оппозиционное издание Meduza.

"Судя по сообщениям на сайтах, отслеживаюших сбои, начиная с 14:00 в России с перебоями работали мессенджеры Telegram и WhatsApp, приложение IP-телефонии Skype, интернет-энциклопедия "Википедия", сервис распространения видеоигр Steam, мессенджер Discord, соцсеть "ВКонтакте", сервис трансляций Twitch, магазин приложений для iOS AppStore. Также сообщается о проблемах в работе мобильных операторов и провайдеров, в том числе "Ростелекома"", – пишет "Медуза".

О проблемах в сети сообщила и Ксения Собчак, отметив, что у пользователей не открывается сайт "Сбой.рф", который мониторит проблемы в работе интернет-сервисов, а также порносайт PornHub.

Сбой в работе сервисов прокомментировало главное ведомство российской цензуры — "Роскомнадзор".

"Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме", — говорится в сообщении ведомства.

Сайт Downdetector зафиксировал жалобы на работу Telegram пользователей в России, Казахстане и Узбекистане. А проблемы с WhatsApp были только в России.

Российские независимые эксперты в сфере цифровых технологий предположили, что российские власти попытались заблокировать WhatsApp и Telegram, включив "режим антимессенджер". Аналогичные проблемы были в Дагестане во время погромов, а также в Якутии и Башкирии во время протестов, а теперь этот сценарий "масштабировали" на федеральном уровне.

Напомним, в конце прошлого месяца у россиян возникли серьезные проблемы со снятием наличных денег в банкоматах.

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