ГУР атаковало российский аэродром: уничтожены МиГ-31К и Ил-76

Украинская военная разведка (ГУР) успешно провела операцию по удару по российскому военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

ГУР нанесло удар по российскому аэродрому. Уничтожены и повреждены несколько самолетов МиГ-31К/И.

Об этом сообщают источники ТСН.ua.

Атака произошла 16 августа. Удар был осуществлен с помощью дронов-камикадзе, в результате чего полностью уничтожен один самолет МиГ-31К/И и два самолета Ил-76. Кроме того, еще около пяти самолетов, вероятно, также МиГ-31К/И, получили повреждения.

Напомним, главное управление разведки сообщило об успешной спецоперации "Камыш", в результате которой российский военнослужащий взорвал штаб офицеров батальона "шторм зет" и перешел на сторону Украины.

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