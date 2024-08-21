ГУР атакувало російський аеродром: знищено МіГ-31К та Іл-76

Українська воєнна розвідка (ГУР) успішно провела операцію з удару по російському військовому аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ.

ГУР завдало удару по російському аеродрому. Знищено та пошкоджено кілька літаків МіГ-31К/І.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

Атака відбулася 16 серпня. Удар був здійснений за допомогою дронів-камікадзе, внаслідок чого повністю знищено один літак МіГ-31К/І та два літаки Іл-76. Крім того, ще близько п'яти літаків, ймовірно також МіГ-31К/І, отримали пошкодження.

Нагадаємо, головне управління розвідки повідомило про успішну спецоперацію "Очерет", в результаті якої російський військовослужбовець підірвав штаб офіцерів батальйону "шторм зет" і перейшов на бік України.

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