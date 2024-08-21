У ВООЗ відповіли, чи очікувати нового локдауну через мавпячу віспу

Мавпяча віспа ( Mpox ) не є новим COVID-19, і тому не слід очікувати введення локдаунів в Європі через поширення цього вірусу. Хоча новий штам mpox, Clade Ib, викликав глобальну тривогу, його поширення можна контролювати завдяки вже наявним знанням і методам.

По це повідомив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге, пише ВВС.

Клюге зазначив, що, незважаючи на реальні побоювання щодо нового варіанту вірусу, а також на глобальне занепокоєння, ситуація під контролем. У цьому контексті важливо вжити рішучих заходів для запобігання подальшій паніці, зокрема, забезпечити вакцинацію в тих районах, які найбільше потребують захисту. За його словами, зокрема, у 2022 році в Європі вдалося контролювати ситуацію завдяки тісній співпраці з найбільш постраждалими спільнотами, зокрема, з чоловіками, які мають статеві стосунки з чоловіками.

Новий штам Clade Ib був виявлений у Швеції і пов’язаний зі спалахом в Африці, де від mpox вже загинуло близько 450 осіб. Незважаючи на те, що цей штам може бути більш небезпечним і легше поширюватися, Великобританія наразі не зафіксувала жодного випадку інфекції цим штамом. Однак експерти попереджають про можливість розповсюдження вірусу без міжнародних заходів.

У ВООЗ зазначають, що, хоча нові штами можуть викликати серйозні захворювання, існують ефективні способи контролювати їх поширення. Важливо вживати заходів громадського здоров’я і забезпечувати рівноправний доступ до вакцин. Клюге підкреслив, що пандемія COVID-19 навчила, як швидко може поширюватися вірус, і зараз є можливість і необхідність боротися з mpox спільними зусиллями на міжнародному рівні.

Нині в Європі щомісячно реєструється близько 100 нових випадків лихоманки Clade II типу. Для подорожуючих до регіонів, де є спалахи, рекомендується розглянути можливість вакцинації. ВООЗ не підтримує масову вакцинацію, а радить використовувати вакцини в умовах спалахів для найбільш уразливих груп. Африканські країни готуються до вакцинації, а датська компанія Bavarian Nordic передасть свою технологію виробництва вакцин для місцевого виробництва в Африці.

Генеральний директор Центру по контролю і профілактиці захворювань в Африці Жан Касея закликав країни уникати введення заборон на поїздки до Африки. Він підкреслив, що це може призвести до несправедливого ставлення, схожого на те, яке було під час пандемії COVID-19, і закликав до солідарності та підтримки в медичних заходах протидії mpox.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила епідемію мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я вдруге за два роки після спалаху в Демократичній Республіці Конго, що поширився на інші країни.

Читайте також: