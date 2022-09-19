Мавпяча віспа в Україні: у МОЗ повідомили про стан першого хворого

У МОЗ заявили, що не будуть називати місце реєстрації випадку захворювання, аби повністю забезпечити комфорт пацієнта та уникнути цькування.

Перший виявлений в Україні пацієнт із ідентифікованим захворюванням на віспу мавп має легкий перебіг захворювання, проте був госпіталізований для перестраховки.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу, пише "Дзеркало тижня".

"Тут йдеться про те, як і у випадку з першими інфікованими коронавірусом, що це важливо для лікарів – розуміти, який перебіг має захворювання, симптоматику, методи лікування. Госпіталізувати пацієнта було вирішено саме з цієї причини", - зазначив він.

При цьому у МОЗ заявили, що не будуть називати місце реєстрації випадку захворювання.

Кузін також нагадав, що в липні до України було доправлено 5000 ПЛР-тестів для діагностики віспи мавп, тож є можливість виявляти захворювання в кожному з регіонів.

"У випадку, якщо людину спостерігає в себе схожі на віспу мавп симптоми: висипку у вигляді пухирців, зокрема на обличчі, температуру, головний біль тощо, варто звернутись за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших", - рекомендував він.

Нагадаємо, 15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Однак, як стверджують фахівці МОЗ, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни.

Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Серед симптомів — лихоманка та характерні висипи. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контактку і рідко виявляється за межами Африки.

Мавпяча віспа в Україні: лабораторно підтвердили перший випадок

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