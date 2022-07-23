Через мавпячу віспу ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

У зв'язку зі зростанням у світі захворювань на мавпячу віспу Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію.

Так, на сьогодні вже у 75 країнах світу зареєстровано понад 16 тис. випадків захворювання. Померли від мавпячої віспи п’ятеро людей.

Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні організації.

"Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи є надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення", – заявив Гебреєсус.

Також читайте У Росії вперше зафіксували віспу мавп і через "Омікрон" повертають маски

За його словами, у Європі оголошено високий ризик захворювання, а в інших регіонах – помірний.

Очільник ВООЗ наголосив, що існує явний ризик подальшого міжнародного поширення мавпячої віспи.

Надзвичайну ситуацію оголошено через низку причин:

швидке поширення вірусу: випадки недуги зафіксовані в 75 країнах;

зафіксовані три головні критерії для оголошення НС;

відповідну пораду дав Комітет з надзвичайної ситуації ВООЗ;

наукові дослідження вірусу, які наразі не є повноцінними і вимагають продовження;

ризик для здоров'я людей і швидкість поширення.

Нагадаємо, мавпяча віспа — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Ця хвороба має інкубаційний період до 21 дня. Перші симптоми включають: лихоманку, головний біль, м’язові болі, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, мороз, виснаження.

Мавпяча віспа може стати новою епідемією

Читайте також: