Коли необхідно зробити екстрену вакцинацію від сказу

Як захистити себе навіть після контакту зі збудником інфекції.

В Україні екстрену вакцинацію можна зробити від правця, сказу, кору, вітрянки, дифтерії та гепатитів А та В.

Дізнавайтеся, що зробити, якщо був контакт з хворим, вкусив собака чи є ризик зараження правцем.

МОЗ надає інфографіку, присвячену екстреному захисту від сказу.

Нагадуємо, що ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність, єдиний шанс попередити хворобу після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватися та ввести імуноглобулін проти сказу.

Серед домашніх тварин в нашій країні також реєструються випадки сказу. Тому те, що тварина є домашньою - це не гарантія того, що вона не інфікована збудником.

Наголошуємо, що рішення щодо необхідності імунопрофілактики ухвалює лікар.

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