Вакцинація чи ризик інфекції: дослідники поставили крапку в суперечках про щеплення вагітних

Щеплення під час вагітності є значно безпечнішим для мозку дитини, ніж реальна хвороба. / © pixabay.com

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У новому дослідженні нейробіологи перевірили вплив вакцин проти COVID-19 та грипу на розвиток нервової системи майбутніх малюків. Експеримент на мишах показав, що щеплення під час вагітності є значно безпечнішим для мозку дитини, ніж реальна хвороба з високою температурою та запаленням.

Про нові результати медичного експерименту повідомляє портал Egeszsegkalauz.

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Як проходив експеримент на мишах

Дослідники розділили вагітних мишей на кілька груп. Одним вводили справжні вакцини від ковіду та грипу, а іншим — спеціальну речовину, яка імітувала важку вірусну інфекцію та викликала сильну імунну реакцію. Після народження мишенят науковці довго за ними спостерігали: перевіряли, як вони ростуть, навчаються, спілкуються з іншими та чи мають якісь дивні повторювані рухи.

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Результати виявилися дуже показовими. Якщо мати перенесла штучну хворобу з сильним запаленням, це миттєво било по мозку плода. Коли такі мишенята виростали, у них фіксували стійкі проблеми в поведінці та нестачу надважливого білка, який відповідає за виживання нервових клітин.

Натомість вакцинація проти COVID-19 викликала у матерів лише легку реакцію імунітету, без жодного запалення в мозку малюків. У дитинстві такі мишенята мали певні дрібні особливості в поведінці, але з віком вони повністю зникали і не перетворювалися на аутизм.

«Вакцинація під час вагітності не спричинила довготривалих аутистичних поведінкових змін у межах цієї експериментальної моделі», — підкреслюють автори наукової роботи.

Вакцина чи хвороба: що небезпечніше для мозку

Головним відкриттям стала колосальна різниця між тим, як організм реагує на справжню інфекцію і на звичайне щеплення. Як зазначає авторитетний журнал Translational Psychiatry, після введення препарату від ковіду імунітет вагітних мишей реагував спокійно, запалення було ледь помітним і не шкодило плоду.

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Вчені справді помітили певні тимчасові зміни в поведінці малюків після материнських щеплень від ковіду чи грипу. Проте дослідники ретельно перевірили всі показники розвитку нервової системи і переконалися: ці особливості не призводять до тих серйозних порушень мозку, які виникають під час справжнього захворювання з сильним запаленням.

Чи стосується це людей

Попри позитивні результати, науковці просять не робити поспішних висновків. Оскільки експеримент проводили виключно на тваринах, його не можна автоматично переносити на вагітних жінок. Попереду ще багато роботи: вченим треба перевірити різні дози вакцин та проаналізувати наслідки щеплень на різних термінах вагітності.

Однак уже зараз можна з упевненістю сказати одне: це дослідження не знайшло жодних доказів того, що вакцини викликають аутизм. Навпаки, експеримент довів, що найважчі наслідки для нервової системи малюка дає саме сильне запалення від вірусної інфекції.

Вакцинація та сезонні інфекції — останні новини

Це дослідження з’явилося дуже вчасно, адже попереду традиційний сезон застуд. Як повідомлялося раніше, в Україні вже готуються до сезону грипу: МОЗ перереєструвало препарати з новим штамовим складом і очікує на постачання понад 400 000 доз.

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Медики нагадують, що сама по собі вагітність не є абсолютним протипоказанням до щеплень, про що додатково інформують профільні фахівці. Усе залежить від конкретної вакцини, терміну вагітності та індивідуального стану здоров’я жінки, тому остаточне рішення завжди варто ухвалювати разом зі своїм лікарем.

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