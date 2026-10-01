Один із популярних в Україні продуктів може стати "золотим": економісти розповіли, на що злетять ціни

Економіст дав прогноз щодо цін в Україні / © Фото з відкритих джерел

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У жовтні на українців чекає зміна цін на базові продукти харчування. Деякі позиції додадуть у ціні до 30%, тоді як вартість хліба, круп та олії залишатиметься стабільною, а цукор навіть може подешевшати.

Про це розповів економіст Олег Пендзин у коментарі ТСН.ua.

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Хліб, крупи та олія: чому ціни утримуються

Значного подорожчання хлібопродуктів, круп та соняшникової олії у жовтні не очікується. Головна причина — падіння експортних можливостей більш ніж удвічі через блокування українських портів на Чорному морі.

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«Елеватори заповнені зерном, тому фермери нерідко продають збіжжя навіть дешевше собівартості, бо необхідні оборотні кошти. Значніший вплив дешевих кормів на ціну м’яса може проявитися у наступні місяці», — зазначає Олег Пендзин.

Овочі та фрукти: стрибок цін на тепличну продукцію

Ситуація в овочевому сегменті буде неоднорідною:

Тепличні овочі: очікується найбільший стрибок ціни — на 20–30% .

Овочі борщового набору: морква, цибуля та буряк поступово додадуть у ціні до 10% (+2–2,5 грн/кг).

Овочі та фрукти відкритого ґрунту: ціни на картоплю, яблука та груші у жовтні залишаться стабільними. Пропозиція буде високою через небажання аграріїв витрачатися на тривале зимове зберігання (пальне та електроенергія).

Яйця, молочні продукти та м'ясо: що і на скільки зросте

Стримуючими чинниками для суттєвого зростання цін у тваринницькій галузі є дешева кормова база та обмежена платоспроможність населення. Утім, сезонне зростання цін усе ж відбудеться.

Курячі яйця (найбільше зростання): очікується стрибок на 10–15% . Через похолодання скорочується пропозиція від приватних домогосподарств, а птахофабрики піднімають цінники через витрати на обігрів. Прогнозується, що ціна за десяток закріпиться на рівні 72–80 грн , що майже вдвічі більше за літні показники.

Молочна продукція: очікується зростання на 5–10% (+2–4 грн за літр молока та +20–40 грн за кілограм масла чи сиру). Восени традиційно падають надої, тому найсильніше подорожчають жирні продукти — вершкове масло та тверді сири.

Свинина та курятина: помірне зростання до 5–8% (+10–15 грн/кг). Водночас сало коштуватиме дорожче за м'ясо — 300–400 грн/кг проти 280–350 грн/кг . Затоварювання зерном стримує ціни на м'ясо від стрімкого злету, але витрати на логістику та генератори штовхають цінники вгору.

Морожена риба та морепродукти: майже не дорожчатимуть, оскільки ціни й так зашкалюють (наприклад, оселедець коштує до 250 грн/кг). Можливе незначне коригування на 3–5% залежно від курсу валют та вартості пального.

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