Молочні продукти можуть здорожчати на 25% до кінця року: що злетить у ціні найбільше

Молочка / © УНІАН

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В Україні до кінця 2026 року очікується здорожчання молочної продукції. Найбільше ціни можуть зрости на свіже молоко та іншу свіжу молочну продукцію — орієнтовно на 20–25%.

Про це розповіла заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас в інтервʼю «УНІАН».

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За його словами, здорожчання не відбудеться одномоментно. Перші зміни цін можуть відбутися вже у жовтні, після чого їх переглядатимуть поступово.

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«Продукція до кінця року здорожчає десь на 20–25%. Але це буде не одразу, а в декілька кроків», — пояснила експертка.

Водночас, за її словами, виробники враховуватимуть купівельну спроможність українців. Якщо споживачі не зможуть купувати продукцію за новими цінами, виробники та торговельні мережі можуть частіше використовувати акції та спеціальні пропозиції. Водночас повертати ціни до попереднього рівня, за словами експерта, навряд чи будуть.

Чи зміниться фасування

На тлі зростання цін виробники можуть переглядати й обсяги упаковок. Зокрема, не виключено зменшення фасування окремих продуктів.

Водночас для цього підприємствам доведеться перебудовувати виробничі процеси та змінювати формати упаковок. Подібна практика вже існує на ринку — зокрема, вершкове масло продають не лише стандартними пачками по 200 грамів, а й у форматі 180 грамів.

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Таким чином, найближчими місяцями українські споживачі можуть зіткнутися як із прямим підвищенням цін на молочну продукцію, так і зі змінами обсягів упаковок.

Які молочні продукти здорожчають

Найбільше зростання цін очікується у сегменті свіжої молочної продукції.

«Дорожчати буде свіжа молочна продукція, сир та масло. Сир та масло подорожчають менше, а от свіжа молочна продукція - десь на 20-25%», — каже Жупінас.

За її словами, ситуація з маслом дещо відрізняється. Його ціна в Україні протягом року майже не змінювалася, зокрема через ситуацію на світовому ринку. Нині ж українське масло почали активніше експортувати до Європи, оскільки експортна ціна досягла рівня внутрішнього ринку.

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Водночас суттєве підвищення вартості масла в Україні може зменшити попит на нього.

Чи варто скуповувати продукти на зиму

Нагадаємо, українцям не радять скуповувати продукти на місяці вперед — за даними Мінагрополітики, достатньо мати запас основних продуктів на 1–2 тижні.

Ціни на овочі поки відносно стабільні завдяки хорошому врожаю, однак після закладання продукції на зберігання вони можуть зрости приблизно на 10–15% через витрати на електроенергію та зберігання. Вартість м’яса й риби також може підвищуватися через дорожче пальне, перебої з електропостачанням, логістику та обстріли.

Попри атаки на склади, у магазинах наразі зберігається необхідний асортимент, тому підстав для масового продуктового ажіотажу немає.

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