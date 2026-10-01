"Ніхто не зрозумів": Леся Нікітюк розкрила курйоз із вагітністю та як вона працювала на 8-му місяці

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як працювала на восьмому місяці вагітності та примудрилася приховати свій стан навіть від організаторів заходу.

У цей період життя ведуча продовжувала активно працювати. Ба більше, вона погодилася провести великий захід у Дніпрі. На той момент зірка вже була на восьмому місяці вагітності. Втім, про її стан не здогадувалися ані присутні, ані організатори. Нікітюк зуміла замаскувати зміни за допомогою вбрання.

Реклама

«Приїхала на подію, вдягнула оверсайз, відпрацювала», — пригадала ведуча у шоу «Хто зверху?».

Реклама

Вагітна Леся Нікітюк на восьмому місяці / © instagram.com/klats.media

Йдеться про день народження поважної людини, який організовувала Вікторія Ткач — дружина актора Юрія Ткача. Саме вона запропонувала Нікітюк провести захід. Леся погодилася на роботу, хоча до пологів залишалося зовсім небагато часу.

«І була в максимальному шоці! Ніхто не зрозумів і не помітив, що я працювала, будучи на восьмому місяці вагітності. А останні два тижні до пологів сиділа вдома: закрилась у квартирі в себе на терасі й чекала синочка. Взагалі ніхто не бачив, що я вагітна. Аж до девʼятого місяця!”— пригадує Леся.

Вікторія Ткач зізнається, що й сама була в абсолютному шоці, коли після пологів дізналася про стан ведучої на той момент. Вона пригадує, як дивувалася сильній втомі зірки та її спокою.

«Я ніяк не могла зрозуміти, чого до неї стілець постійно носили! Вона відпрацьовувала й сідала. До того ж Леся видалася мені якоюсь дуже спокійною», — поділилася Вікторія Ткач.

Реклама

Вагітна Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Цікаво, що про вагітність Нікітюк публіка дізналася лише після народження її первістка. Телеведуча зізналася, що після того самого заходу ще близько місяця не розкривала свою таємницю. Останні два тижні перед пологами вона вже провела вдома, готуючись до появи сина.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк уперше за тривалий час показала батька та влаштувала йому б’юті-процедуру.

Новини партнерів